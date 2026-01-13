Corriere Fiorentino: Frenata Baldanzi, alla ricerca di una mezzala e un difensore
Una pagina sulla Fiorentina stamani all'interno del Corriere Fiorentino.
Pagina 9
Apertura sul mercato: “Baldanzi in frenata”. Sottotitolo: “Il talento della Roma resta un’ipotesi, la Fiorentina però sonda esterni all’estero Il club cerca anche una mezzala e un difensore centrale. E vuole blindare Fortini”.
Un'altra rimonta
In taglio basso sulle vicende del campionato: “Più tiri, più gioco di squadra e più punti Ma le vittorie sfumate al 90’ pesano tanto”. Sottotitolo: “I viola hanno subito un’altra rimonta: gestire il risultato resta un problema irrisolto”.
