Partenza rimandata a domani per la Fiorentina? Ecco la situazione in vista dell'amichevole di Belgrado

Come vi avevamo anticipato nel pomeriggio, la Fiorentina non è riuscita a decollare da Peretola alla volta di Belgrado. A causa del forte vento che ha colpito la città di Firenze, la squadra è rimasta ferma all'aeroporto, nonostante la partenza fosse prevista attorno alle 17.

L'amichevole contro la Stella Rossa, in programma per domani sera in Serbia, a questo punto risulta a forte rischio. La società ci riproverà domattina a decollare ma le previsioni del meteo continuano ad essere avverse. Scartate le ipotesi di partenza da Pisa o Bologna, la Fiorentina adesso teme di non essere in grado di raggiungere la capitale serba in tempo per la gara di domani alle ore 20.

Aggiornamenti nelle prossime ore.