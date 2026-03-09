"A fine partita andiamo sotto la curva per onorare...". Ma quale onore, mister? Per rendere omaggio ai tifosi servono solo prestazioni degne

In conferenza stampa, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha risposto a una domanda che gli chiedeva il perché della sua assenza insieme alla squadra sotto la curva a fine partita. Il tecnico viola ha voluto minimizzare il tutto, chiedendo che non venissero create polemiche sull'accaduto.

Abitudine

Per tutta la stagione, infatti, la squadra viola nelle partite casalinghe e in quelle fuori casa (fin quando c'erano i tifosi o in Europa) è stata solita recarsi sotto il settore più caldo del tifo gigliato per salutare i tifosi. Un gesto che ha riservato più fischi e proteste che festeggiamenti, vista la stagione disastrosa.

Le parole di Vanoli

“Ci rechiamo sotto la curva a fine partita per onorare…” una frase non terminata, quella di Paolo Vanoli nella conferenza stampa di ieri. Facile intuirne il senso. Rimane da capire come si possa onorare il tifo e la fede dei fiorentini con prestazioni come quelle contro il Parma. Qualche passo in meno verso la curva e qualche passo in più in campo. Per rendere omaggio al tifo viola servono prestazioni all'altezza, nient'altro. Anche perché prendersi tutte le volte gli insulti sotto la curva, non sappiamo quanto possa avere senso.