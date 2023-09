Un allarme infortuni da tener d'occhio in casa Udinese. E contro la Fiorentina non partirà titolare un obiettivo di mercato viola

Verso la Fiorentina, l'Udinese deve tenere d'occhio una situazione piuttosto complicata per quanto riguarda gli infortunati. Enzo Ebosse è a disposizione di Sottil nonostante lo stop contro il Cagliari; non è così, invece, per il centrale difensivo Kabasele, che sta ancora accusando il problema fisico rimediato in Sardegna. Ancora in forse gli attaccanti Keinan Davis e Vivaldo.

Intanto, secondo quanto riportato da Tuttoudinese.it, contro la Fiorentina Pereyra non partirà titolare. L'argentino (ex obiettivo di mercato viola, tra l'altro) ha subito mostrato voglia nello spezzone a Cagliari, ma entrerà a pieno regime nelle gerarchie di Sottil solo tra un paio di settimane.