Un giocatore dell'Udinese rassicura sulle proprie condizioni fisiche in vista della Fiorentina e fa rientrare una mezza emergenza per Sottil

Non propriamente fortunato l'Udinese in quest'ultimo periodo, con la formazione friulana che ha visto diversi infortuni tra le sue fila. Ultimo in ordine temporale quello di Enzo Ebosse, che era rientrato nelle rotazioni di Sottil proprio nell'ultimo match contro il Cagliari. Una mini ricaduta che lo aveva costretto al cambio, ma che non gli precluderà la presenza contro la Fiorentina nella prossima partita di campionato.

"Quanto mi erano mancate queste sensazioni. Ci vediamo presto." ha scritto sul proprio profilo Instagram. Il giocatore torna dunque a disposizione dell'Udinese, con il suo contributo sarà indispensabile, considerata anche la coperta corta a causa dei continui infortuni in difesa.