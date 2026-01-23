Il Museo Fiorentina celebra il centenario: quattro incontri per rivivere la storia del club viola

La storia della Fiorentina raccontata in quattro appuntamenti da non perdere nell'anno del suo centenario. “Fiorentina è la nostra storia - Quattro incontri dedicati a una grande passione" è il titolo del ciclo di eventi realizzato dal Museo Fiorentina, volto a restituire ai tifosi viola cento anni di storia grazie a reperti, cimeli, immagini e testimonianze.

Con la coordinazione di Massimo Cervelli e Fabio Incatasciato, e la partecipazione del poeta viola Andrea Mazzoni, sono quattro gli incontri in programma, tutti alle ore 18 nella suggestiva cornice di Villa Bracci (via Stradone di Rovezzano, 33) e al termine dei quali seguirà apericena:

Mercoledì 4 febbraio: Dalle origini alla fine della guerra (1926-1945)

Mercoledì 11 febbraio: Il dopoguerra, i favolosi anni '50, la Fiorentina ye-ye (1945-1970)

Mercoledì 18 febbraio: Gli anni '70; il grande sogno (Pontello), da Batistuta al fallimento (1971-2002)

Mercoledì 25 febbraio: Gli anni Duemila con le proprietà Della Valle e Commisso (2002-2026)