Viery: "L'intesa con Dragusin migliora, ecco cosa mi chiede Grosso. De Gea? Lo vedevo su FIFA, ora ci gioco insieme"

Il difensore brasiliano della Fiorentina Viery Fernandes ha parlato al termine di una seduta di allenamento in Inghilterra, spaziando da vari temi, personali e non, all'amichevole persa contro il QPR.

“Penso che io e Dragusin stiamo lavorando bene insieme, ci stiamo divertendo. Se continuiamo così la nostra intesa migliorerà ancora, ma anche con gli altri difensori centrali. Il mister ci sta chiedendo di giocare più stretti e compatti, in modo da poterci coprire l'uno con l'altro. Penso che ci stiamo allenando tutti bene e chi giocherà dovrà essere felice e portare molta allegria”.

‘Il calcio qui è molto più tattico che in Brasile’

“Grosso mi chiede di essere molto intenso nel gioco, di giocare con forza e molta volontà, e di non essere troppo aggressivo in momenti in cui non è necessario uscire dalla linea difensiva perché qui il calcio è più tattico rispetto al Brasile, ma ogni giorno sto imparando sempre di più anche grazie al mister. Penso che sto crescendo”.

“Penso che in squadra ci siano giocatori con tante culture differenti, di tanti paesi, ci sono tante nazionalità e per me è un'esperienza molto positiva. Sto imparando molto dai compagni, da come modulano l'intensità dell'allenamento, da come ognuno pensi in modo sempre diverso ma riusciamo sempre a far funzionare tutto. Cerco di imparare un po' da tutti”.

‘Sono grato a De Gea… e orgoglioso di giocare con lui’

"L'amichevole col QPR? Siamo in preparazione e lavoriamo per migliorare. Dobbiamo migliorare la circolazione della palla, essere più veloci col pallone, ma miglioreremo. Giocare con De Gea è motivo d'orgoglio, in passato lo vedevo solo alla PlayStation su FIFA, e oggi mi sto allenando con un portiere come lui. Gli sono grato per come mi parla e aiuta in allenamento… sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto per essere qui".