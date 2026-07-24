Amoruso: "Penso che Viery sarà titolare, Joao Mario operazione strana. Non mi aspetto annata folgorante, ma..."

Lorenzo Amoruso è stato ospite di Radio Bruno, commentando vari temi caldi di casa Fiorentina, dalla difesa al mercato, ma non solo.

‘Jimenez buon giocatore, Joao Mario…’

“Joao Mario è un’operazione un po’ strana. Evidentemente Jimenez può essere utilizzato anche più alto, è un bel motorino, ha cambio di passo e sa fare entrambe le fasi… un buon giocatore. A sinistra serve un mancino di ruolo. Joao Mario alla Juventus è stata la brutta copia di quello visto al Porto, ma non è che sia stato l’unico ad avere difficoltà nelle annate bianconere. Credo che certamente avrà tanta voglia di rivincita”.

‘La partita il miglior allenamento per Viery’

“Penso che Viery partirà titolare assieme a Dragusin in difesa. La partita è il miglior allenamento possibile. Qualche errore si può metterlo in conto, ma credo che questa sia la strada. Poi ci sono anche Pongracic e Ranieri… ma difficilmente Grosso non farà giocare un destro ed un sinistro come coppia centrale”.

“Non mi aspetto una stagione folgorante, però questo mercato mi ha stupito, anche se attendo ancora delle operazioni in uscita che porteranno degli incassi alla Fiorentina. Qualche difficoltà ci sarà perché i giocatori dovranno amalgamarsi. La Fiorentina può arrivare a giocarsi l'Europa, se dovesse fare un buon campionato. Importante però sarà trovare un'identità”.