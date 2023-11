A Radio Bruno, in vista di Fiorentina-Juventus, ha parlato Zdeněk Grygera, ex difensore ceco dei bianconeri: “So cosa vuol dire questa partita per i tifosi, sarà dura per tutti, sia in campo che fuori. Da tifoso bianconero spero vinca la Juventus. La Fiorentina però è una squadra che mi piace e ha un allenatore bravo come Italiano”

E sul suo connazionale Barak: “E' un ragazzo dedito al calcio al 100%. Mi dispiace che ultimamente abbia avuto dei problemi con l'allenatore della nazionale, perché è un grande professionista e spero torni presto a dare una mano. L'ho visto segnare diversi gol in Europa. Forse perché in Serie A non è facile fare gol per la solidità delle difese. I terzini viola? sono giovani, hanno un bel futuro davanti”.