A tutti i costi Parisi: se Gosens ce la fa, il mancino campano toglie il posto a Harrison

Ogni allenatore ha il suo jolly quasi irrinunciabile di riferimento e quello di Vanoli è Fabiano Parisi, mai impiegato con tale continuità dal suo arrivo a Firenze, nel 2023. Non solo nel suo ruolo da terzino sinistro ma anche e soprattutto da esterno alto adattato. Sintomo di un trend dove sembra quasi più di moda l'adattamento tattico, la genialata, che l'utilizzo dei giocatori nei propri slot di riferimento.

Il vero dubbio, scrive La Gazzetta dello Sport, è legato a Gosens: se il tedesco riuscirà a smaltire l'acciacco e a ripresentarsi dal primo minuto, da terzino, a rimetterci sarà Harrison perché l'ala destra la farà proprio Parisi. Come da quel famoso Fiorentina-Udinese in poi.