Albertosi: "La Fiorentina arriverà a Cagliari con qualche problema irrisolto. Non credo che i viola possano puntare alla Champions"

Il doppio ex di Cagliari e Fiorentina Enrico “Ricky” Albertosi ha parlato a tuttocagliari.net in vista dell'esordio nella Serie A 2025/26 delle due squadre, che si affronteranno in Sardegna nella prima giornata di campionato.

Le parole di Albertosi

“Innanzitutto ricordo che le prime gare non dicono mai molto sulla reale condizione psico-fisica delle squadre: è impensabile esprimere un giudizio così presto. Tra cinque-sei partite potremo avere le idee più chiare e stabilire se Cagliari e Fiorentina siano due buone compagini o meno. Anche i viola, così come i rossoblù padroni di casa, arriveranno al match dell’Unipol Domus con qualche problema irrisolto. Ovviamente il Cagliari, giocando davanti al proprio pubblico, dovrà fare di tutto per sfruttare il fattore campo”.

Obiettivo Champions?

“Se la Fiorentina può puntare alla Champions League? No, sinceramente credo di no. La Fiorentina contenderà alle dirette concorrenti un posto in Europa League o in Conference League, ma non penso che la Champions sia alla sua portata. Anche se non ho ancora visto giocare Moise Kean e compagni. Così come non ho ancora visto in azione il Cagliari di Pisacane”.