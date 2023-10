La Nazione: Bonaventura...a vita

A pagina 2 dell'inserto sportivo de La Nazione, leggiamo sulla Fiorentina: "Viola Park, è già futuro Ecco la nuova dimensione Ora l’Europa ci applaude Quanta emozione tra gli ex Taglio del nastro spettacolare per l’apertura ufficiale. Tanti i vip e le personalità".

A pagina 3 invece troviamo: “Bonaventura a... vita Già pronto il rinnovo In viola fino al 2026”. Sottotitolo: "Momento d’oro per Jack: dopo il ritorno in azzurro il contratto La società pronta a estendere l’accordo in scadenza nel 2025". Di spalla: "Si torna a lavoro dopo tre giorni di (giusta) pausa".