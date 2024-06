Il Cagliari deve rifare l'attacco e si fionda su Nzola. I dettagli

Il Cagliari perde vari attaccanti e punta un calciatore viola

L'Unione Sarda si sofferma sulle manovre di mercato del Cagliari per rinforzare l'attacco, che ha salutato, almeno per il momento, Petagna, Shomurodov e Oristanio, rientrati nelle rispettive società dopo il prestito in Sardegna. Un'altra uscita potrebbe essere quella di Gianluca Lapadula, molto richiesto in Serie B, con Brescia e Palermo particolarmente interessante.

Ritorno di fiamma per Nzola

In entrata è caldo il nome del giovanissimo Francesco Pio Esposito rientrato all'Inter dal prestito allo Spezia e corteggiato dagli uomini mercato rossoblù. Si registra un ritorno di fiamma per l'angolano M'Bala Nzola, messo sul mercato dalla Fiorentina e già nel mirino del Cagliari nelle precedenti sessioni di mercato.