La Fiorentina Femminile si gioca l'andata della semifinale di Coppa Italia: la formazione ufficiale contro la Juventus
Tempo di scendere in campo per la Fiorentina Femminile. Ma non in campionato: oggi riparte la Coppa Italia, dove le ragazze viola sono in semifinale e se la giocheranno nel doppio confronto con la Juventus. Oggi va in scena l'andata al Viola Park.
La Fiorentina sfida la Juve in semifinale
Mister Pablo Pinones-Arce non ha mai nascosto le sue volontà di andare avanti il più possibile in questa competizione. Le scelte di formazione confermano la voglia di competere: in campo un canonico aggressivo 3-4-3, con Fiskerstrand in porta, capitan Severini a guidare il centrocampo e Janogy (pronta a rinnovare) in attacco.
La formazione ufficiale viola
FIORENTINA (3-4-3): Fiskerstrand; Orsi, Faerge, Van Der Zanden; Woldvik, Severini (C), Curmark, Johansen; Bredgaard, Janogy, Omarsdottir. All.: Pablo Pinones-Arce.
💬 Commenti