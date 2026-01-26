Emergono i dettagli sulle misure paradossali anti-trasferta dei tifosi della Fiorentina. E a farne le spese non sono solo i viola
In tanti si chiedevano come sarebbe stato possibile vietare le trasferte dei tifosi della Fiorentina dopo lo stop imposto dal Viminale ai viaggi dei viola per le partite in territorio nazionale.
Le misure adottate
Le misure adottate emergono dal sito del Napoli, società che ha appena dato il via alla vendita libera dei biglietti per la partita contro i viola in programma sabato 31 gennaio. Sul sito dei partenopei si legge di come la vendita nei settori ordinari (con il settore ospiti ovviamente chiuso), sarà vietata a tutti i residenti della regione Toscana.
Il paradosso
In questo modo si vieta l'accesso allo stadio a tutti i residenti di una regione che al suo interno ha molte altre tifoserie oltre a quella fiorentina. Un tifoso napoletano che vive in Toscana non potrà dunque accedere al Maradona. Al contrario, invece, un tifoso viola che vive fuori regione può farlo. Un paradosso importante per una decisione che continuerà inevitabilmente a far discutere.