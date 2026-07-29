Atta: "Vincere fa sempre bene, ma sappiamo di poter fare molto meglio. Ripartiamo da questo secondo tempo"

Il centrocampista della Fiorentina Arthur Atta ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali gigliati al termine dell'amichevole fra i viola e il Watford, vinta dalla squadra di Grosso per 1-0.

Vittoria viola

“Oggi siamo andati un po' meglio, anche perché ovviamente stiamo lavorando fisicamente e le gambe migliorano - ha detto il neo -acquisto viola - Fa sempre bene vincere, anche in amichevole. Queste sono partite di allenamento, ma servono per arrivare pronti all'inizio della stagione”.

La prestazione

Atta si è soffermato su letture più tattiche della partita: “L'obiettivo di oggi era quello di essere un po' più sciolti e liberi. Ci eravamo detti di stare più concentrati alla fase difensiva, per questo ci siamo messi così con in blocco. Il mister ci ha chiesto di rimanere organizzati in questo modo, così da non fargli trovare spazi. All'inizio era una prova, dovevamo capre come posizionarci in campo, poi nel secondo tempo siamo andati molto meglio perché ci siamo detti in cosa migliorare. Dobbiamo ripartire da questo secondi 45' di gioco”.