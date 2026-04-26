Walukiewicz: "Devo dire grazie a Vanoli, ho cambiato posizione per lui e ora..."

Il difensore del Sassuolo, Sebastian Walukiewicz, ha speso belle parole nei confronti dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, che aveva avuto con lui l'anno scorso a Torino.

“Il mister mi ha aiutato tanto - ha detto - ho cambiato posizione con lui e voglio dirgli grazie per questo. Spesso ho fatto il terzino destro, ruolo che non avevo mai ricoperto, adesso mi sono abituato a tutte le posizioni e moduli”.

Il giocatore è arrivato al Sassuolo proprio dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto: “Il mio futuro è tutto nelle mani del Sassuolo, deve decidere la società che cosa fare con me":