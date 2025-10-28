Cento milioni per gli stadi di Euro 2032: per Firenze potrebbero non bastare. Torna in ballo Commisso

Cento milioni di euro, queste sono le risorse messe a disposizioni dallo Stato per gli stadi in vista degli Europei del 2032 che l'Italia dovrebbe ospitare insieme alla Turchia.

Tesoretto

Un tesoretto che dovrà essere ripartito tra tutti gli stadi coinvolti in questa competizione anche se manca ancora un regolamento in merito. Un tema questo delle risorse che è dirimente per il Franchi, perché il secondo lotto dei lavori è finanziato solamente in parte fino a questo momento, ovvero i 55 milioni sbloccati attraverso il PUI.

Torna d'attualità Commisso?

Ne mancano ancora 45 circa e, viste queste premesse, probabilmente dovrà essere ritirato in ballo il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che si era detto disponibile ad investire sullo stadio in cambio di tutta una serie di agevolazioni e di una concessione lunghissima. Certo, i ritardi nei lavori hanno cambiato in parte la posizione del club viola, però il dialogo resta aperto.