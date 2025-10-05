Gacem (presidente Prato): "Tifo Fiorentina. La società viola ci ha chiuso le porte per alcuni prestiti, spero le cose possano cambiare"

A La Nazione ha parlato in un'intervista concessa la neo presidente del Prato Asmaa Gacem, intervenendo anche sulla sua passione per la Fiorentina e sui rapporti con la società viola.

Le parole di Gacem

"A Firenze mi ha portata mio marito. Sono appassionata di calcio da quando ero piccola. I miei genitori non mi lasciavano guardare le partite, avevano paura che diventassi un maschiaccio. Io però le seguivo lo stesso, di nascosto. A Firenze poi mi sono innamorata subito della Fiorentina che ha la maglia del mio colore preferito".

Rapporti con la Fiorentina

"Non ho mai parlato con Commisso, anche se siamo sponsor della Fiorentina tramite l'azienda Alpha General Contractor. Abbiamo provato a chiedere dei giocatori in prestito ma la Fiorentina ci ha chiuso le porte, mi auguro che in futuro non ci vedano come un rischio. La mia fede cozza con la presidenza per la rivalità? La precedenza va al Prato. Ma una cosa non esclude l'altra. Alcuni mi sconsigliavano l'operazione conoscendo la mia fede viola ma il mio istinto mi diceva di andare avanti".