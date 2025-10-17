​​

Fiorentina, quante distrazioni in difesa. E ora contro ci sono i migliori attacchi della Serie A

E' allarme calci piazzati per la difesa della Fiorentina. Come analizza l'edizione odierna de La Repubblica, in questo inizio di stagione la squadra di Pioli ha subito più di un gol a partita (8), con il 62% delle reti incassate che sono arrivate su situazioni di palla inattiva o calci piazzati. 

Quante distrazioni

Delle 8 reti subite in Serie A la Fiorentina ne ha prese 5 sugli sviluppi di rigori e calci piazzati, mentre soltanto tre su azione. I viola sono andati in crisi soprattutto quando c’era da difendere con una marcatura a uomo o a zona. Il problema non è da poco e Pioli è chiamato a sistemarlo. 

Crash test

I prossimi due avversari in Serie A, Milan e Bologna, hanno il quarto migliore attacco della Serie A (9 gol), per non chiamare in causa l'Inter che guida la graduatoria con ben17 reti segnate. Tre crash test mica male per la difesa della Fiorentina

