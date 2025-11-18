La Lazio potrebbe riaffacciarsi sul mercato, ma a costo zero. E rispunta il nome di un terzino viola
La Lazio potrebbe tornare ad affacciarsi sul mercato dopo lo stop imposto al club biancoceleste quest'estate. Nel caso in cui alla società capitolina dovesse essere concessa la possibilità di operare a "somma zero" da gennaio in poi, per sbloccare le operazioni la Lazio potrebbe decidere per la cessione di Nuno Tavares.
Sacrifici
Il terzino potrebbe essere sacrificato, visto anche il poco feeling con Maurizio Sarri, facendo entrare nelle casse laziali una cifra importante che potrebbe essere subito reinvestita.
Obiettivo viola
Secondo tuttomercatoweb.com, in caso d'addio di Tavares, i dirigenti laziali potrebbero tornare a chiedere alla Fiorentina Fabiano Parisi, esterno ormai quasi fuori dal progetto viola e a lungo osservato da Sarri.
