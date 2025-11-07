L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha commentato le ultime vicende di casa viola, partendo dalla difesa: “Solo Pongracic non capisce che è meglio come centrali, ha chiesto di giocare sul centrodestra e gli è stato concesso, ma non esiste. Deve essere l'allenatore a decidere dove mettere i giocatori. Con Vanoli mi aspetto un altro atteggiamento, anche perché i calciatori adesso non possono proprio permettersi di dire niente. Ieri ho visto una squadra presuntuosa, e per il momento che sta passando non esiste”.

“Alla Fiorentina ci si sente soli”

Poi ha aggiunto: “Il fatto che la squadra volesse Palladino non è tollerabile, perché con le prestazioni che stanno facendo i calciatori non devono avere voce in capitolo. Senza dimenticare che ci sono anche giocatori che con Palladino non avevano un buon rapporto, come Gudmundsson. Ero contrario al ritorno del tecnico e sono felice che non sia accaduto. La società ha sbagliato spesso i tempi e il modo di comunicare, su certe situazioni non si è mai esposta, e mi sembra di capire che chi entra nel circuito Fiorentina finisca poi per rimanere solo”.