Malusci: "In campo vedo calciatori presuntuosi, spero che Vanoli cambi l'atteggiamento. La Fiorentina non sa comunicare, chi ci lavora finisce per sentirsi solo"
L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha commentato le ultime vicende di casa viola, partendo dalla difesa: “Solo Pongracic non capisce che è meglio come centrali, ha chiesto di giocare sul centrodestra e gli è stato concesso, ma non esiste. Deve essere l'allenatore a decidere dove mettere i giocatori. Con Vanoli mi aspetto un altro atteggiamento, anche perché i calciatori adesso non possono proprio permettersi di dire niente. Ieri ho visto una squadra presuntuosa, e per il momento che sta passando non esiste”.
“Alla Fiorentina ci si sente soli”
Poi ha aggiunto: “Il fatto che la squadra volesse Palladino non è tollerabile, perché con le prestazioni che stanno facendo i calciatori non devono avere voce in capitolo. Senza dimenticare che ci sono anche giocatori che con Palladino non avevano un buon rapporto, come Gudmundsson. Ero contrario al ritorno del tecnico e sono felice che non sia accaduto. La società ha sbagliato spesso i tempi e il modo di comunicare, su certe situazioni non si è mai esposta, e mi sembra di capire che chi entra nel circuito Fiorentina finisca poi per rimanere solo”.