Palagi: “Non eravamo a favore delle risorse per il Padovani, ma se permettesse di liberare il Franchi e far procedere i lavori…”

Nell’ordine del giorno “Stadio, soluzione Padovani per liberare temporaneamente il Franchi”, poi respinto dal Consiglio Comunale, il consigliere Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune è tornato a mettere il centro il restlyling dello stadio della Fiorentina.

‘Chiediamo chiarimento sulla soluzione Padovani’

“Non eravamo a favore dell’iniziare lo stanziamento delle risorse per il Padovani, ci risulta che i lavori stanno proseguendo, che l’attività del rugby continuerà ad avere centralità e ne siamo contenti. Nella situazione che si è venuta a creare abbiamo ritenuto importante dare un’indicazione precisa, soprattutto per quella che può essere la confusione che si viene a creare rispetto al cronoprogramma del Franchi. Proponiamo che si possa predisporre nel più breve tempo possibile un chiarimento su quali siano i costi per prevedere che la Fiorentina giochi la prossima stagione presso lo stadio Padovani lasciando temporaneamente il Franchi, per far procedere il più rapidamente possibile i lavori, su quali siano gli importi necessari per realizzare tutti i lavori progettati per lo stadio Franchi e lo stadio Padovani includendo l’ipotesi di tribune temporanee presso il Padovani, a favore dell’ipotesi di trasferimento della Fiorentina”.

‘Assenza di chiarezza su costi e manutenzione’

“Un progetto esisteva, ma c’è sempre un’assenza di chiarezza su costi di lungo periodo sulla manutenzione di Campo di Marte. Una volta stanziati i 10 milioni sul Padovani, che esiste la possibilità con un relativo impegno di ulteriori risorse di avere un progetto già programmato che è quello delle tribune temporanee, chiediamo di verificare l’ipotesi che si possa andare in questa direzione”.