Bayindir: "Respingere il rigore di Parisi mi ha fatto vivere una grande sensazione"
Il portiere Altay Bayindir, ha permesso al Manchester United di aggiudicarsi la Snapdragon Cup, battendo ai rigori la Fiorentina.
“Parare un rigore decisivo ti fa vivere una grande sensazione”
L'estremo difensore dei Red Devils si è reso protagonista, riuscendo a respingere il penalty calciato da Fabiano Parisi: “E' davvero una grande sensazione quella che vivo dopo aver parato il rigore del giocatore della Fiorentina” ha detto Bayindir.
“Sono stato d'aiuto alla squadra”
Poi ha ribadito il concetto: “Quando ti riesce di parare un penalty, quando senti di poter essere d'aiuto per la tua squadra, c'è solo da essere contenti”.
Un bell'intervento il suo, fatto davanti ad un certo David De Gea, suo collega viola che, tra l'altro è stato acclamato a più riprese dai suoi vecchi tifosi ad Old Trafford.
💬 Commenti