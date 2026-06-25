Thorstvedt vuole cambiare aria, Grosso lo tenta: nuovi contatti tra la Fiorentina e il suo entourage

Non solo Miretti. La Fiorentina ha bisogno di più d'un rinforzo a centrocampo e, comunque, Paratici deve tenere aperte varie piste per essere sicuro di consegnare a Fabio Grosso gli innesti necessari.

Nuovi contatti

Il profilo più quotato resta quindi quello di Kristian Thorsvedt, che Grosso ha avuto al Sassuolo. Un nome indicato dallo stesso allenatore, che ha chiesto alla società di sondare il terreno. Nelle ultime ore - scrive il Corriere dello Sport - ci sono stati ulteriori contatti con i suoi agenti, che vorrebbero portarlo in un nuovo club forti anche d'un contratto in scadenza tra un anno. Nonostante ciò il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni, ma non è da escludere che la cifra possa diminuire considerando la volontà dello stesso calciatore di fare nuove esperienze altrove.









