Il popolo viola c'è e vuole farsi sentire: atteso record stagionale di presenze al Franchi contro l'Inter
Per una partita dal peso specifico incalcolabile nella stagione della Fiorentina, c'è una tifoseria che ha risposto presente: i numeri in uscita dalle vendite dei tagliandi riportano dati da record.
Aria di record
Infatti, riporta La Nazione, le previsioni parlano di record stagionale di presenze allo stadio - attualmente detenuto da Fiorentina-Juventus, che vide 22.346 tifosi viola - per una partita che in palio ha molto più di semplici tre punti. I dati restituiscono già 22mila biglietti venduti, per cui il primato sembrerebbe facilmente superabile.
Con la vittoria della Cremonese, il baratro della retrocessione è tornato ad essere più vicino: anche per questo, la tifoseria vuole dimostrarsi il valore aggiunto e spingere i giocatori verso l'impresa.
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