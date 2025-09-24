La tentazione di Pioli: l'allenatore ha la soluzione giusta per Kean
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
In vista della partita contro il Pisa, l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, dovrà trovare altre soluzioni per cercare di far rendere la squadra.
La tentazione
Questo a cominciare dall'attacco che è stato fin qui improduttivo dal punto di vista realizzativo. Il tecnico vorrebbe che Moise Kean cominciasse a sbloccarsi per cercare di ripetere poi la straordinaria annata vissuta la scorsa stagione. Questa è la sua tentazione.
Niente attaccante al fianco, ma il trequartista alle spalle
E allora, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ecco che tutto è pronto per far tornare l'ex Juventus ad essere solo davanti, senza uno come Roberto Piccoli (o Edin Dzeko) al suo fianco.
In questo senso, meglio avere uno come Albert Gudmundsson alle sue spalle, com'è accaduto spesso nello scorso campionato.
💬 Commenti (4)