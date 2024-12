La Fiorentina guarda di nuovo in casa Roma e sogna il colpaccio a centrocampo

E se la Fiorentina avesse in serbo un grande colpo a centrocampo? I problemi in quel reparto sono evidenti per la squadra di Palladino dopo la vicenda Bove, e la dirigenza viola potrebbe guardare di nuovo in casa Roma.

Un romano scontento a Roma

Secondo Sky Sport, la Fiorentina starebbe penando a Lorenzo Pellegrini. Situazione particolare la sua, uno dei figli di Roma che però al momento non è esattamente amato dai suoi tifosi e fa fatica persino a giocare titolare.

Un'operazione difficile

Il nodo principale ovviamente è l'ingaggio: Pellegrini è legato alla Roma fino al 30 giugno 2026 e percepisce uno stipendio da 4 milioni netti a stagione più bonus. La Fiorentina pensa a come poter impostare l'operazione e, nel frattempo, si guarda dalla concorrenza del Napoli che sarebbe pronto a offrire Raspadori come contropartita.