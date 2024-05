Il Milan ha mosso i primi passi per un centrocampista della Fiorentina: ecco quanto potrebbe chiedere il club viola

Questa mattina Tuttosport parla di quello che potrebbe essere il futuro di Sofyan Amrabat, centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito al Manchester United. Le sue prestazioni piuttosto deludenti in Premier non hanno convinto i Red Devils, che lo rispediranno così a Firenze dopo aver pagato ben 10 milioni per il prestito, a questo punto senza riscatto.

Il marocchino tornerà a Firenze solo di passaggio. Nel suo futuro potrebbe esserci il Milan, che in estate potrebbe farci più di un pensierino. I rossoneri ci pensano e hanno già mosso i primi passi: nei giorni scorsi il Milan ha sondato il terreno con i suoi nuovi rappresentanti, ovvero l’agenzia olandese SEG che cura pure gli interessi dì Reijnders. La Fiorentina, si legge, potrebbe accontentarsi di una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro.