Poesio: "Vanoli ha una squadra di qualità, dovrebbe fare una battaglia con sé stesso"

Il giornalista Ernesto Poesio, intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, ha parlato a 360° della Fiorentina.

Oulai e Fagioli insieme

"Mi piace vederlo in campo e avere la possibilità di crescere. Possibile che domenica parta ancora fuori. Di Fagioli stiamo parlando da gennaio 2025, con lui regista hanno faticato Pioli, Vanoli all'inizio e Grosso. Il mio centrocampo titolare sarebbe Fagioli-Oulai-Atta: per me Fagioli fa la mezzala, credo che anche Mancini lo veda così. In Nazionale era più libero di giocare in avanti".

Vanoli deve andare contro la sua idea di calcio

"Macia e Pradé presero Montella, volevano fare un calcio di un certo tipo. Anche quest'anno la filosofia doveva essere quella. Quando si è scelto Prandelli era un calcio ancora diverso. Mi sembra che sia stata data ad un allenatore che fa un certo tipo di calcio una rosa squilibrata, almeno fino a gennaio, e che Vanoli deve sfruttare mettendo in campo più qualità possibile facendo anche una battaglia con sé stesso".