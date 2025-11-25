La Nazione: Ecco quelli che devono convincere Vanoli

Due pagine sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

Si apre con: “Carbone o dolci, crocevia Befana Futuro viola, la verità in sette gare Soltanto Atalanta e Lazio fra le big”. Sottotitolo: “Da domenica prossima alla fine del girone di andata (7 gennaio) potrebbe decidersi il destino della squadra Fra le formazioni da affrontare ci sono avversarie dirette per la salvezza o comunque alla portata del gruppo”. Di spalla: “Dodici turni a secco Soltanto il Cagliari è riuscito a salvarsi”.

Pagina 5

Sulla squadra in vista della Conference: “L'alternanza nelle gerarchie Dzeko, Nicolussi e Comuzzo Chi deve convincere Vanoli L'Aek occasione di rilancio”. Sottotitolo: “Turnover di Conference, tutti sulla corda. Possibili chance anche per Ndour e Richardson”. Di spalla infine: “Dodò rinnovo vicino Accordo fino al 2030”.