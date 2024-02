La Juventus prepara il nuovo sgarbo alla Fiorentina: per Giuntoli è il sostituto ideale di Chiesa

Come spesso è successo negli ultimi anni, la Juventus prova nuovamente a soffiare uno dei principali obiettivi di mercato della Fiorentina di Rocco Commisso. Dopo aver tentato di convincere Giacomo Bonaventura a trasferirsi a Torino prima del termine del contratto che lo lega ai viola, scatenando l’ira della dirigenza gigliata e di tutto l’ambiente fiorentino, nelle ultime ore sembrerebbe prendere quota la possibilità di un ennesimo smacco di mercato.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb.com la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino l'esterno Genoa Albert Gudmundsson. Secondo quanto raccontando domenica alcuni emissari della Juventus erano presenti a Marassi per la sfida contro l’Udinese, proprio per osservare da vicino l’islandese. Il portale sottolinea però che per convincere il Genoa serva un’offerta irrinunciabile. Anche se a giugno potrebbe essere un'altra storia, con base d'asta comunque fra i 25 e i 30 milioni, per il momento dopo la cessione di Dragusin il Grifone non ha certo intenzione di perdere un’altra importante pedina dello scacchiere di Gilardino.

La prima scelta dei bianconeri resta comunque Teun Koopmeiners, per il quale però l’Atalanta non sembra vuole cedere: la volontà della famiglia Percassi sarebbe quella di evitare di cederlo ad una diretta concorrente, preferendo offerte provenienti dalla Premier League. Per questo l’islandese potrebbe essere la nuova idea di Giuntoli, soprattutto in funzione di una sempre piu probabile partenza di Federico Chiesa.