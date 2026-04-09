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Uno stadio centenario ammodernato nel tempo. Approvato un significativo ingrandimento - FOTO

Claudio Tirinnanzi /
Selhurst Park Stadio

Il Selhurst Park sarà lo scenario della partita di Conference League tra il Crystal Palace, squadra di casa, e la Fiorentina

Proprietà e capienza

E' uno dei tanti impianti sportivi di Londra ed è situato nel sobborgo di South Norwood, all'interno del quartiere di Croydon. Lo stadio è di proprietà di Simon Jordan, che detiene anche quella del Crystal Palace FC e la sua capacità è di 25.073 posti

Selhurst Park Stadio

Inaugurazione e ammodernamenti

E' stato inaugurato il 30 agosto 1924 e nel corso del tempo ha subito vari ammodernamenti che lo hanno portato anche ad una drastica diminuzione della capienza complessiva, il tutto per privilegiare il confort degli spettatori presenti. 

Selhurst Park Stadio

Ingrandimento approvato

Nel frattempo è già stata approvata la costruzione di una nuova tribuna principale (Main Stand) che porterà la capacità dello stadio ad oltre 34.000 spettatori ma che verrà completata nell'estate del 2027. 

Selhurst Park Stadio
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