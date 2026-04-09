Uno stadio centenario ammodernato nel tempo. Approvato un significativo ingrandimento - FOTO

Il Selhurst Park sarà lo scenario della partita di Conference League tra il Crystal Palace, squadra di casa, e la Fiorentina.

Proprietà e capienza

E' uno dei tanti impianti sportivi di Londra ed è situato nel sobborgo di South Norwood, all'interno del quartiere di Croydon. Lo stadio è di proprietà di Simon Jordan, che detiene anche quella del Crystal Palace FC e la sua capacità è di 25.073 posti.

Inaugurazione e ammodernamenti

E' stato inaugurato il 30 agosto 1924 e nel corso del tempo ha subito vari ammodernamenti che lo hanno portato anche ad una drastica diminuzione della capienza complessiva, il tutto per privilegiare il confort degli spettatori presenti.

Ingrandimento approvato

Nel frattempo è già stata approvata la costruzione di una nuova tribuna principale (Main Stand) che porterà la capacità dello stadio ad oltre 34.000 spettatori ma che verrà completata nell'estate del 2027.