Muharemovic: "Sono contento del mio primo gol in A. Dopo il terzo gol ci siamo imposti di non prendere reti dalla Fiorentina"

Uno dei tanti a segnare il primo gol in A contro la Fiorentina, il bosniaco Muharemovic ha parlato così a Dazn:

"Sono contento per il mio primo gol in Serie A però quello che ci interessa è la vittoria, era la cosa più importante oggi. Sono tre punti importantissimi, festeggerò anche per il gol, con il Como non mi era andata bene ma oggi sì. Il mister sta facendo un lavoro straordinario con tutti noi, sono veramente contento per Volpato che ha preso anche l’mvp, è un giocatore vero e può fare molto di più.

Dopo il 3-1 il pensiero era difendere e non prendere più gol perché mancava mezz’ora alla fine. Ci eravamo posti l’obiettivo di uscire con qualche contropiede".