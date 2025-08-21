A Lady Radio ha parlato l'ex difensore viola Roberto Galbiati, che si è espresso su vari argomenti dell'attualità della Fiorentina, dal campo al mercato gigliato.

"Piccoli giocatore interessante, un buon acquisto; è costato abbastanza ma la Fiorentina con lui guarda anche al futuro. Dzeko ha quasi 40 anni e non può giocare sempre titolare. Pioli giocherà con due punte, e Piccoli ha caratteristiche diverse sia da Dzeko che da Kean, non mi stupirei di vederlo assieme a Kean in tante partite. Kean avrà dei momenti di flessione e Piccoli potrà avere spazio. Più alternative in attacco ci sono e meglio è".

'La squadra oggi è molto più completa dello scorso anno'

“Lo spareggio di quest’anno è uno dei più facili, lo scorso anno contro la Puskas Akademia la Fiorentina si è complicata la vita da sola, ma non aveva la squadra completa che ha oggi. In più con Pioli, allenatore di un certo valore, si è fatto un salto di qualità, la dirigenza ha preso pochi giocatori ma dirigendosi su profili ben precisi: Pioli sa cosa vuole e cosa farsi prendere. La squadra è completa, manca un centrocampista, entrerà un difensore solo se uscirà un altro giocatore. La Fiorentina può entrare in Europa League, la Champions mi sembra troppo… ma è giusto che magari l'allenatore lo pensi".

‘Un calciatore oggi ci pensa prima di andare in Russia’

“Siamo sicuri che Beltran vada al CSKA? La Russia è un campionato a parte, non fa le coppe. Penso che un calciatore ci pensi 7 volte prima di andare laggiù in questo momento. È una specie di campionato interno. Penso che l'argentino abbia sempre mostrato grande attaccamento alla maglia, dando grande disponibilità in campo. C'erano altre aspettative su di lui, ma l'avrei tenuto. È arrivato con idee sbagliate, non è una prima punta nè un goleador: ha fatto il suo, non è un fallimento. Dopo Brekalo, anche con Ikone cercherei di arrivare alla risoluzione; possibile che non abbia nel mondo una squadra che lo vuole?”.