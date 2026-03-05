VIDEO - Bonaventura si ritira: "Non dimenticherò mai la Fiorentina, città fantastica e tifo dal calore forte"

Il centrocampista ex Fiorentina Jack Bonaventura ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato. Ha ringraziato con un video sui suoi canali social: “Non ho mai iniziato a giocare a calcio per diventare qualcuno. Ho iniziato perché con un pallone tra i piedi mi sentivo libero. A Bergamo sono cresciuto, l'Atalanta mi ha formato: disciplina, duro lavoro, umiltà. Poi è arrivato il Milan e San Siro, un'adrenalina che ti entra dentro e non s ne va. Con voi ho costruito un legame forte e mi sono sentito parte della grande storia rossonera. Certe notti, certe emozioni, me le porterò dentro per sempre”.

“Non dimenticherò mai Firenze. Città meravigliosa e tifo straordinario”

“Poi Firenze e la Fiorentina. Quattro stagioni che non dimenticherò mai. Una città meravigliosa e un tifo straordinario, con un calore forte. Infine Riyadh, un'esperienza unica: amici nuovi e una cultura diversa che mi ha arricchito. E la Nazionale. Quella è qualcosa di speciale, non si può spiegare a parole, si sente. Rappresentare il proprio paese è un orgoglio che ti resta addosso per la vita”.

“Stop al calcio giocato, ma non è un addio”

“Oggi è il momento di dire stop al calcio giocato, ma non è un addio. La mia passione per questo sport è troppo grande e il mio rapporto col calcio non finirà mai. Grazie ai miei compagni, agli allenatori, ai tifosi e alla mia famiglia. Per me è stato un viaggio bellissimo”.