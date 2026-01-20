La Fiorentina Femminile impatta col Milan nell'andata dei quarti di finale di Coppa: tutto rimandato al ritorno al Viola Park

Si è conclusa la sfida valevole per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women che ha visto la Fiorentina di Pinones-Arce andare a sfidare il Milan e portare a casa un 1-1 in vista del ritorno.

La cronaca della partita

Le viola partono meglio e al decimo minuto passano in vantaggio: recupero alto della Fiorentina, con Catena che lavora bene il pallone e trova Woldvik tra le linee, che non sbaglia. La partita la fanno le ragazze di Pinones-Arce, ma le emozioni mancano: alle rossonere, però, basta un episodio, quando al 73' su spazzata della difesa viola la più veloce ad arrivare è Arrigoni che pesca un gran destro di controbalzo che trova il palo-gol. Nel finale ci prova Bredgaard da fuori, ma senza successo, e le viola si devono accontentare del pareggio.

Appuntamento al Viola Park

Poco male, perché tra nove giorni - giovedì 29 alle 18 - ci sarà il ritorno al Viola Park, per continuare a sperare nel sogno qualificazione.