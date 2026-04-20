FOTO FN - E a Firenze si vede uno dei papabili per la panchina viola. Ma la Fiorentina stavolta non c'entra
C'è anche Fabio Grosso all'evento Inside the Sport 2026 che si sta svolgendo in questi minuti al Centro Federale di Coverciano.
Tra i premiati
L'allenatore del Sassuolo è tra i premiati della cerimonia e per questo è presente in sala. Non c'entra dunque la Fiorentina, tra le società interessate a lui per la panchina del prossimo anno.
Silenzio stampa
Grosso non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti, preferendo non parlare. Questa la foto scattata da Fiorentinanews.com:
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