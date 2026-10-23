Gattuso: "Gudmundsson sente ancora dolore quando corre. Speriamo di riaverlo tra due settimane"
Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha fatto il punto sull'infortunio di Gudmundsson lamentato durante la scorsa pausa Nazionali. Il giocatore, ancora di proprietà della Fiorentina, ne avrà ancora per un po'.
C'è la data
In conferenza stampa, prima della sfida dei suoi contro il Parma all'Olimpico, Gattuso ha chiarito la situazione legata a Gudmundsson: “Per Albert noi speriamo di rivederlo correre senza dolore tra dieci giorni. Speriamo prima di Napoli di riaverlo a disposizione".
Tempi più lunghi
Napoli-Lazio si terrà l'8 novembre, per cui se l'islandese dovesse farcela avrebbe fatto segnare uno stop lungo un mese e mezzo, ben più duraturo di quanto si pensasse dai primissimi accertamenti. Ammesso, appunto, che Gudmundsson recuperi nelle tempistiche auspicate da Gattuso.