Vanoli, ti restano poche occasioni ancora: o vittorie, oppure...
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Paolo Vanoli ha ancora il tempo per invertire la rotta, sua e della Fiorentina. Ma non molto a dire il vero.
Due, forse tre occasioni
Secondo quanto riportato stamani da La Nazione di occasioni ne ha a disposizione ancora un paio, forse tre. Ma c'è bisogno di dare segnali di un certo tipo.
Partite decisive
Como appunto, ovvero la prossima, Jagiellonia e poi il derby contro il Pisa. Eccole le partite dove Vanoli si gioca la sua vita in viola. Se la sfida a Fabregas appare comunque complicata, nel derby toscano non c'è nessuna possibilità da prendere in considerazione se non la vittoria.
Vigile attesa
La sensazione che si respira intorno alla Fiorentina è quella della vigile attesa da parte della società.
