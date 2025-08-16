La Roma ha pareggiato l'uscita amichevole odierna contro gli arabi del Neom per 2-2: su entrambi i gol subiti dai giallorossi c'è la complicità del nuovo acquisto Ghilardi, uscito dalle giovanili della Fiorentina e che è stato un nome centrale nel mercato viola per via della sua clausola di rivendita, che ha portato nelle casse viola circa 5 milioni di euro.

La sua prestazione odierna è stata duramente - e apertamente, come suo solito - criticata da Gasperini, che è stato ripreso mentre si girava verso la panchina giallorossa gridando “Ma dov'è Ghilardi? Dov'è?” ripetutamente, sottolineandone il cattivo posizionamento difensivo. Ghilardi, che infatti è stato sostituito nell'intervallo: prima bocciatura per Gasperini?

Il video incriminato: