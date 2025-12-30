Corriere Fiorentino: Il soldato è diventato incedibile

Una pagina dedicata alla Fiorentina è presente stamani sul Corriere Fiorentino.

Pagina 9

In primo piano le vicende riguardanti Comuzzo che viene definito: “Il soldato incedibile”. Articolo che inizia così: “Chi lo conosce racconta di averlo visto piangere e basterebbe questo per capire quanto sia stata complicata l’estate di Pietro Comuzzo”.

Gli atalantini

Sul mercato: “Piacciono gli atalantini Samardzic e Brescianini”. In taglo basso: “Palle inattive, striscia nera e 28 gol subiti: da risorsa a problema, la difesa è in declino”. Sottotitolo: “Solo il Cagliari concede più tiri in porta: a nulla sono valsi cambi di uomini e tattica”.