Il Bologna s'arrende al Napoli (e alla volontà del giocatore): Italiano perde un pilastro della difesa

Vincenzo Italiano perde uno dei pilastri della sua difesa. Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Bologna dovrà fare a meno per la prossima stagione di Beukema, ormai promesso sposo al Napoli. L'accordo sulle cifre dell'ingaggio c'era ormai da tempo, ma adesso anche i due club sembrano vicini all'intesa.

A breve la fumata bianca

Come riporta TMW, la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Tra domande e offerta ballano al massimo 2 milioni di euro, cifra che di certo non impedirà alla trattativa di andare a buon fine. Nelle casse del Bologna finiranno 30 milioni, nella rosa un calciatore in rampa di lancio per rinforzare la difesa.