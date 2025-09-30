"Vedo delle analogie fra Palladino e Pioli. Piccoli? Con quelle risorse era meglio investire nel centrocampo"

Massimo Sandrelli, esperto giornalista, è intervenuto su Italia 7 dove ha parlato della Fiorentina di Pioli: “L'imbarazzo della dirigenza deve essere enorme, ora è come se fossero impotenti. Squadra e allenatore devono trovare l'alchimia giusta. La partenza dell'anno scorso non è stata diversa da quella attuale comunque”.

Analogie

“Come fu per Palladino, anche per Pioli non c'è stato molto tempo per collaudare la squadra. Pioli ha voluto dare un sistema tattico più complicato di quello di Palladino, che prevedeva solo la palla lunga su Kean. Ci vorranno tempo e impegno per capire le idee del tecnico”.

“In questo momento ci sono due giocatori imprescindibili”

“Fazzini e Nicolussi Caviglia in questo momento sono fondamentali per questa squadra. E credo che il problema di questa Fiorentina sia di natura psicologica, non fisica. Vedo una paura nel cercare il gesto tecnico. Caviglia è un bel regista, seppur ancora inesperto. Entrambi sono stati inseriti da poco. Ho capito meno l'acquisto di Piccoli, quelle risorse potevano andare su un altro centrocampista di qualità, a mio avviso”.