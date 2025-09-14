VIDEO FN - Ecco come si presenta il Franchi dopo quattro mesi di solo cantiere

Dopo quattro mesi senza partite, il Franchi ieri sera è tornato ad aprire le porte ai tifosi viola per l'esordio stagionale in casa della Fiorentina di Pioli, sconfitta dal Napoli di Conte.

Le modifiche visibili

Quattro mesi di solo cantiere, senza gare né tifosi. Tra i cambiamenti più visibili la nuova base della Curva Fiesole, che sarà la base d'appoggio per i gradoni che arriveranno.

Ha cambiato look anche il ‘tetto’ della tribuna coperta, con tutte le specifiche (guaine e impermiabilizzazione) che sono state già scritte in precedenza e con una tinta completamente bianca. Restano ancora i ponteggi sulla Torre di Maratona.

Il video di Fiorentinanews.com