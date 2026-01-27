Vanoli: "Dobbiamo cambiare il nostro chip mentale. Ci manca la cattiveria per non prendere gol. Un grandissimo primo tempo ma..."

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è stato intervistato da Italia Uno dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Como.

“Quello che ci serve per fare il salto è la cattiveria - ha detto Vanoli - la voglia di non prendere gol. Sulla seconda rete abbiamo fatto un rinvio fatto male. Abbiamo disputato un grandissimo primo tempo, ma abbiamo preso la rete del pari su calcio d'angolo”.

E poi: “Ci deve essere più voglia di portare a casa il risultato. Pensavo che i cambi avrebbero dato qualcosa in più alla squadra. Speriamo che Piccoli non si sia fatto niente di importante, perché non ho punte. Anche dietro siamo abbastanza in difficoltà. Dobbiamo cambiare il nostro chip mentale. Ci deve essere la cattiveria di portare a casa i risultati che meritiamo. Ci abbattiamo molto sugli errori, a volte anche troppo facilmente. Sull'1-1 devi restare attaccato alla partita, perché in Coppa Italia non puoi sapere come possa andare”.

Infine: "Contro le cosiddette dirette concorrenti abbiamo fatto pochi punti e abbiamo perso domenica scorsa una partita contro il Cagliari. Dobbiamo capire che anche se fai la partita, devi essere concentrato sulle loro ripartenze, sulle preventive. E inserire dentro quella fame che hanno le squadre che non vogliono prendere gol. Ci manca questo passaggio".