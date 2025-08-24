Pioli e due motivi ben precisi per ripartire dalla formazione vista contro il Polissya

Con tutta probabilità sarà la stessa Fiorentina vista a Presov contro il Polissya. E se non sarà precisamente la solita formazione, poco ci mancherà. Pioli con i migliori in campo per provare a inanellare la seconda vittoria di fila e dare subito un segnale forte alle concorrenti.

Due motivi

Ancora è presto per il turnover, ma sono due i motivi che hanno spinto Pioli a confermare la squadra vista in Slovacchia. Intanto l'allenatore viola vuole dare subito continuità ai suoi ragazzi, che stanno ancora assorbendo le sue idee di gioco. L'altro motivo è legato all'ampia vittoria contro il Polissya e un comodo ritorno previsto giovedì a Reggio Emilia. Pioli potrebbe infatti schierare al ritorno del playoff una squadra ampiamente rimaneggiata per poi ripartire con i titolari a Torino.

I dubbi

Come scrive La Nazione un paio di dubbi Pioli se li è comunque portati dietro a Cagliari. Uno riguarda la fascia sinistra, dove Parisi scalpita alle spalle di Gosens, l'altro riguarda il giocatore che affiancherà Kean. Gud in netto vantaggio sulla concorrenza dopo l'ottima gara di Presov, ma attenzione anche a Fazzini, che cerca spazio dopo essere subentrato bene contro gli ucraini.