Arriva la squalifica del Giudice Sportivo per un membro dello staff di Pioli: il motivo
Da poco diramato il comunicato ufficiale con le decisioni del giudice sportivo riguardo alle partite della sesta giornata di Serie A. Una decisione extra-campo ha riguardato anche Fiorentina-Roma, gara terminata 1-2.
La squalifica
A fare le spese della decisione è Simone Ottaviani, team manager viola, che è stato squalificato per una partita per aver rivolto un'espressione irrispettosa verso gli arbitri. Non potrà esserci in occasione di Milan-Fiorentina a San Siro. Tra le decisioni c'è anche la conferma del terzo cartellino giallo per Pioli.
Il comunicato
Questo quanto si legge nel comunicato: “SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA a OTTAVIANI Simone (Fiorentina): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa all'operato arbitrale”.