Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana soffermandosi sullo stato di grazia della formazione di Palladino, vittoriosa anche contro il Cagliari, all'ottavo successo in altrettante gare consecutive in Serie A.

“La Fiorentina è in fiducia”

“Nessuno si aspettava la Fiorentina così in alto in classifica, il gruppo sta crescendo grazie alla sua fiducia: la qualità del gioco dipende anche dall’avversario. Dodˆo è il giocatore più in forma della squadra, è in una forma idilliaca, sta portando un apporto pazzesco sia in attacco che in difesa".

Poi sulla coppia di centrali di Palladino

“La coppia Comuzzo-Ranieri si sta integrando così bene che adesso Comuzzo addirittura va a marcare l’attaccante a centrocampo, mentre Ranieri mi ricorda un po' come giocava il vecchio libero”.