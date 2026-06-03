L'estate di Fuoco del Franchi: tutti gli interventi previsti

Sarà un’estate di fuoco, riporta il Corriere Fiorentino, quella dello Stadio Artemio Franchi, oggetto di lavori di restauro e ammodernamento: il Comune, infatti, tramite provvedimento, ha acconsentito ad organizzare i doppi turni degli operai impiegati nella ristrutturazione, consentendo i lavori notturni al fine di agevolare la prosecuzione dei lavori, nonostante la calura estiva di Firenze nelle ore diurne.

I prossimi interventi

In questi giorni prosegue la posa dei gradoni della nuova curva Fiesole, ma le prime file a partire dal basso che saranno completate solo in un secondo momento, al fine di consentire il transito dei macchinari. Sarà poi la volta della grande trave reticolare, da posizionare sopra le due mega colonne ai lati della Fiesole: un elemento importantissimo della struttura che proteggerà dalle intemperie i tifosi di Fiesole, metà Maratona e Tribuna laterale.

Verso la nuova copertura

Inizieranno poi ad essere posate anche le colonne esterne della copertura, posizionate a ridosso degli assi strutturali delle tribune esistenti. Successivamente si avvierà il completamento della copertura: l’obiettivo sarebbe terminare il montaggio delle strutture principali della nuova Fiesole entro ottobre, per poi dedicarsi successivamente alle finiture degli esterni, da completare secondo programma entro aprile 2027

Gli interventi estivi

Allo stesso tempo in questi mesi estivi proseguiranno i lavori negli interrati tra Fiesole e Maratona e all’esterno del Franchi, al fine di migliorare gli accessi all’impianto e i flussi dei tifosi. Tali sistemazioni interesseranno piazzale Campioni del ’56 e il giardino Niccolò Galli, coi lavori dovranno concludersi in tempo utile per l’inizio della stagione 2026-27. Il progetto prevede di allargare il passaggio tra Fiesole e Maratona per il pubblico, eliminando il restringimento tra l’area esterna ai cantieri e il parco, con la necessità della costruzione di una rampa per colmare il dislivello e lo spostamento del Monumento dei tifosi. Iniziata per la Fiorentina la stagione 2026-27, cominceranno gli interventi in previsione dell’apertura al pubblico dei settori riqualificati per il campionato successivo, con l’estensione di viale Nervi, che sbucherà in viale Fanti all’altezza di via Pastrengo.